Manchester United : le Qatar serait tout proche de faire une offre mirobolante

(Boursier.com) — Manchester United s'envole en pré-séance à Wall Street, sur de nouvelles rumeurs de rachat de la part du Qatar. Selon les informations du 'Daily Mail' qui ne cite pas ses sources, la candidature du Qatar " fera exploser " les autres offres. La proposition de rachat de la part de Doha "proviendrait d'investisseurs qataris distincts et individuels", et non pas de QSI qui détient le PSG. La société du milliardaire Jim Ratcliffe, INEOS, est officiellement entrée dans le processus d'appel d'offres pour racheter United le mois dernier après que les propriétaires américains du club, la famille Glazer, eurent déclaré en novembre qu'ils avaient commencé à explorer des options stratégiques, qui pourraient déboucher sur une vente.

"Alors que nous cherchons à continuer à bâtir sur l'histoire de succès du club, le conseil d'administration a autorisé une évaluation approfondie des alternatives stratégiques", ont déclaré Avram Glazer et Joel Glazer, coprésidents exécutifs et administrateurs de Manchester United. "Nous évaluerons toutes les options pour nous assurer que nous servons au mieux nos fans". L'Arabie saoudite est également régulièrement citée comme un candidat potentiel bien que le Royaume a déjà mis la main sur Newcastle.

United, qui joue à nouveau les premiers rôles en Premier League, pèse environ 3,5 milliards de dollars à Wall Street. Ses propriétaires actuels chercheraient à obtenir près de 6 milliards de livres sterling (7,3 Mds$).