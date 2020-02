LVMH : les investisseurs ont bon appétit

(Boursier.com) — Selon des sources de marchés rapportées par l'agence Reuters, LVMH s'apprêterait à lever 9,3 milliards d'euros mercredi sur les marchés obligataires pour financer en partie l'acquisition du joaillier américain Tiffany.

Le numéro un mondial du luxe piloterait ainsi une émission à hauteur de 7,5 MdsE d'obligations libellées en euro à échéances diverses et une autre en livre sterling (1,55 milliards de livres, soit 1,8 milliard d'euros).

Un financement rendu possible à des conditions très favorables par la forte demande et à l'appétit des investisseurs exprimé pour le 'papier' émis par LVMH, ces derniers ayant soumis plus de 20 milliards d'euros d'ordre sur les tranches libellées en euro et plus de 3,65 milliards de livres sur les tranches en sterling, toujours selon les sources de marchés rapportées par l'agence Reuters.

Rappelons que LVMH a annoncé mardi que les actionnaires de Tiffany, réunis en assemblée extraordinaire, avaient approuvé "à une très large majorité" son offre de rachat annoncée le 25 novembre dernier pour l'acquisition par le groupe tricolore des actions Tiffany à un prix de 135$ par action, payable en numéraire, valorisant l'entreprise à 14,7 milliards d'euros environ, soit 16,2 milliards de dollars.

La finalisation de l'opération reste prévue pour le milieu de l'année sous réserve des "autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles".