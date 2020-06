LVMH : le rachat de Tiffany serait "moins certain", selon WWD

(Boursier.com) — Women's Wear Daily (WWD), publication spécialisée du secteur de la mode, a affirmé mardi soir sur son site internet que le rachat de Tiffany & Co par LVMH serait "beaucoup moins certain". L'information a fait chuter le cours de l'action Tiffany de 8,9%, mardi à Wall Street. Plus tôt à Paris, LVMH avait fini en hausse de 1,6% à 384,95 euros.

Selon WWD, le géant français du luxe a réuni mardi son conseil d'administration à Paris pour discuter de son offre de rachat du joaillier américain Tiffany & Co dans un contexte de dégradation du marché américain liée à la pandémie de coronavirus. Citant des sources non identifiées, WWD a écrit que l'accord de rachat conclu en novembre entre les deux groupes semble "subitement beaucoup moins certain".

WWD a précisé qu''"aucune décision définitive n'a été prise", mais que les participants à cette réunion ont clairement indiqué que l'acquisition devrait être rééxaminée.

L'agence 'Reuters', qui a relayé l'information, a précisé mardi soir qu'aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Tiffany, et que LVMH s'est refusé à tout commentaire.

LVMH avait annoncé en novembre dernier un accord avec Tiffany sur le rachat du joaillier américain pour 135$ par action en numéraire, soit un total de 16,2 milliards de dollars (environ 14,7 MdsE), la plus grande acquisition jamais réalisée par le groupe de luxe.

WWD a ajouté que des membres du conseil d'administration de LVMH s'inquiétaient des conséquences de l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 100.000 morts aux Etats-Unis et provoqué une grave crise économique. Les troubles liés à la mort de George Floyd lors de son interpellation par la police de Minneapolis préoccuperaient aussi LVMH, a poursuivi WWD.