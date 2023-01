LVMH et L'Oréal à la lutte pour Aesop ?

(Boursier.com) — Bataille en vue entre deux géants français ? LVMH et L'Oréal seraient en lice pour entrer au capital d'Aesop. Selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', les deux groupes étudieraient une prise de participation dans la marque de cosmétiques haut de gamme. Le groupe de beauté japonais Shiseido serait également intéressé par cette opération qui pourrait valoriser la marque australienne au moins 2 milliards de dollars. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur des offres concrètes, précise l'agence. Cette dernière avait rapporté l'an passé qu'Aesop, désormais majoritairement détenu par le fabricant brésilien de cosmétiques Natura & Co, travaillait avec Bank of America et Morgan Stanley en vue d'une éventuelle ouverture du capital de l'entreprise.

Natura a confirmé en octobre qu'elle évaluait diverses options pour libérer de la valeur chez Aesop, y compris une éventuelle introduction en bourse ou une scission. Compte tenu de la volatilité des marchés financiers en 2022, la société de la 'Sampa' privilégierait la seconde option.