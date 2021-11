Luxe : la rumeur Richemont/Kering de retour

(Boursier.com) — Richemont s'envole de 9% en matinée à Zurich, entraînant avec lui l'ensemble des grandes valeurs du luxe. A Paris, LVMH grimpe de 1,1%, Hermès prend 1,1% alors que Kering bondit de 1,9%. Outre sa solide publication intermédiaire et l'annonce de pourparlers avec la plateforme de mode en ligne anglo-portugaise Farfetch en vue de lui céder une partie du capital de Yoox Net-a-Porter, le groupe helvète est également dopé par des rumeurs de rapprochement avec Kering.

Revenant régulièrement sur le devant de la scène, cette hypothèse semble prendre de l'ampleur depuis les informationsrévélées par 'Miss Tweed' en début de semaine et confirmées par 'BFM Business' ce vendredi : les fonds Third Point et Artisan Partners sont entrés au capital pour faire bouger la gouvernance d'un groupe contrôlé par Johann Rupert (51% des droits de vote) avec, in fine, l'objectif de pousser à une fusion avec la société de François-Henri Pinault.

Reste que le président de la firme helvète a réitéré ce matin que Richemont n'est pas à vendre : "nous ne sommes pas intéressés par une fusion... Nous avons dit que nous ne ferions pas d'accord avec Kering".