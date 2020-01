Lufthansa songerait à une IPO de sa branche maintenance

(Boursier.com) — Lufthansa pourrait se séparer d'une partie du capital de son activité de maintenance d'avions afin de financer son expansion et d'augmenter la valeur du groupe. Les sources proches de la compagnie allemande citées par 'Bloomberg' précisent qu'une scission partielle de la division Technik aux actionnaires de Lufthansa est envisagée mais une IPO de la branche apparaît aujourd'hui comme l'option la plus probable. Le projet est encore à un stade précoce et aucune décision finale n'a été prise, souligne l'agence.

Une telle opération interviendrait au moment où Lufthansa adopte une nouvelle structure de holding destinée à permettre une plus grande autonomie entre ses différentes divisions.

Technik, qui emploie environ 26.000 personnes à travers le monde, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,15 MdsE sur les neuf premiers mois de 2019. L'entité serait valorisée environ 7,5 milliards d'euros, soit davantage que la capitalisation boursière actuelle de Lufthansa (6,9 MdsE).