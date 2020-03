Le Covid-19 peut-il avoir raison du rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler ?

Le Covid-19 peut-il avoir raison du rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise sanitaire et économique découlant de la pandémie de Covid-19 va-t-elle remettre en cause le mariage entre PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ? Si une annulation pure et simple de la fusion entre les deux constructeurs paraît pour le moment peu probable compte tenu des besoins des deux groupes pour investir dans les technologies du futur et d'un effet taille indispensable dans une industrie qui s'apprête à traverser l'une des plus graves crises de son histoire, les termes financiers de l'accord initial entre les deux parties pourraient en revanche être révisés. Une source anonyme de l''AFP' affirme ainsi : "les deux groupes ont besoin de ce mariage au vu des investissements lourds qu'il faut faire dans la voiture électrique mais il faut reconnaître que, compte tenu de la situation économique, pour que la fusion se fasse il faut revoir les termes financiers de départ".

"Les hypothèses sur la valeur des sociétés, les projections de revenus et de ventes émises pendant les discussions doivent être réévaluées", souligne auprès de l'agence Karl Brauer, expert chez Kelley Blue Book. PSA et FCA "n'ont plus les certitudes qu'ils avaient il y a même encore un mois en termes de ventes, de revenus, de parts de marché, de mix-produits".

Par ailleurs, alors que les deux groupes ont permis de verser d'importants dividendes à leurs actionnaires, la fermeture des usines et la chute des ventes pourraient contraindre les managements respectifs à revoir leurs ambitions afin de préserver leur trésorerie.

Pour le moment, les deux sociétés s'attendent toujours à ce que leur fusion soit bouclée d'ici la fin de l'année ou début 2021.