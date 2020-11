Lagardère : Vivendi pourrait récupérer la branche internationale d'Hachette

(Boursier.com) — La bataille entre Arnaud Lagardère, Bernard Arnault et Vincent Bolloré autour de l'avenir de Lagardère va-t-elle rapidement prendre fin ? Alors que Vivendi s'est associé au fonds Amber pour obtenir une représentation au sein du Conseil de surveillance de Lagardère, Arnaud Lagardère a pu compter sur le soutien de Bernard Arnault pour faire face à la pression grandissante de l'homme d'affaires breton, qui n'a pas écarté la piste d'une OPA sur le groupe d'édition, de médias et de 'travel retail'.

Selon les informations obtenues par 'BFM Business', les "trois protagonistes ont entamé il y a quelques semaines des discussions pour trouver un accord". Un compromis pourrait se dessiner autour d'Hachette, une des "pépites" de Lagardère. En l'occurrence, Vivendi reprendrait les filiales à l'international d'Hachette alors que la partie française resterait chez Lagardère.

Autre point chaud du dossier, l'avenir des médias du groupe, en particulier la radio Europe 1, Paris Match et le Journal du Dimanche... Alors que Vincent Bolloré souhaite de longue date récupérer Europe 1, les sources de 'BFM Business' estiment que Bernard Arnault désire les conserver chez Lagardère.

Dernier sujet épineux, et pas des moindres, la fin de la commandite en place chez Lagardère, qui conduirait à la transformation du groupe en société anonyme... En échange de la perte de son statut d''associé-gérant commandité' et de la cession des activités internationales d'Hachette, Arnaud Lagardère pourrait récupérer entre 250 et 300 millions d'euros en actions Lagardère, croit savoir le site d'informations. Enfin, Arnaud Lagardère aurait demandé à Vincent Bolloré "un engagement de ne pas monter au capital de son groupe pendant plusieurs années et de vendre sa participation à terme"...