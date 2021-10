La branche santé grand public de GlaxoSmithKline attire les convoitises

(Boursier.com) — Opération historique à venir en Grande-Bretagne ? La branche de santé grand public de GlaxoSmithKline suscite l'intérêt de plusieurs sociétés de capital-investissement qui seraient prêtes à investir lourdement pour s'offrir une activité qui génère plus de 10 milliards de livres de revenus annuels. Selon les sources de 'Bloomberg', Advent International, CVC Capital Partners et KKR & Co font partie des prétendants potentiels tout comme Blackstone, Carlyle Group ou encore Permira.

Tout rachat de l'activité 'Consumer Healthcare', évaluée à plus de 40 milliards de livres (54 Mds$), constituerait l'une des plus grandes acquisitions au monde de l'année et la plus grosse opération de l'histoire pour une firme de private-equity. Selon les données compilées par l'agence, elle dépasserait le rachat de TXU Corp par KKR et TPG pour 48 milliards de dollars en 2007.

L'unité, dont les marques comprennent les analgésiques Panadol, les antiacides Tums et les vitamines Centrum, pourrait également attirer certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques et de biens de consommation du monde. Glaxo a déclaré mardi qu'il était en bonne voie pour scinder l'unité grand public à la mi-2022 et a répété que le Conseil d'administration évaluerait toutes les options susceptibles d'accroître la valeur pour les actionnaires. Une introduction en bourse est ainsi toujours clairement envisagée par le géant britannique.

La scission prévue de Glaxo en deux entreprises distinctes, l'une pharmaceutique et l'autre grand public, est en préparation depuis près de trois ans. La directrice générale Emma Walmsley résiste à la pression des investisseurs activistes Elliott Investment Management et Bluebell Capital Partners qui souhaitent un changement plus rapide. La société a pris du retard par rapport à ses rivaux tels qu'AstraZeneca dans le développement de médicaments innovants, et a été mise à l'écart dans la course à la création de vaccins contre le Covid-19, alors qu'elle est le plus grand fabricant de vaccins au monde.

L'activité grand public a "de fortes perspectives de croissance qui seront renforcées par son accès aux marchés des capitaux et sa capacité à définir sa propre stratégie" en tant que société indépendante, a souligné Glaxo. GSK a rapproché son activité de santé grand public avec celle de Pfizer en 2018 et le groupe américain détient toujours une participation dans l'entreprise.