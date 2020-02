La Bourse de New York pourrait racheter eBay

La Bourse de New York pourrait racheter eBay









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — eBay s'est envolé de près de 9% dans les échanges post-séance à Wall Street, sur des rumeurs de rachat par la maison-mère du NYSE. Selon les informations du 'Wall Sreet Journal', Intercontinental Exchange aurait fait une offre pour s'offrir le géant américain du courtage en ligne dans le cadre d'un accord qui pourrait valoriser le groupe californien plus de 30 milliards de dollars. Aucune discussion ne serait toutefois en cours.

Breaking: NYSE owner Intercontinental Exchange made an offer for eBay that could value the company at more than $30 billion, say people familiar with the matter https://t.co/o0woFCtASf >— The Wall Street Journal (@WSJ), via Twitter

Suite à cette information, ICE a confirmé avoir "contacté eBay pour explorer une série d'opportunités potentielles qui pourraient créer de la valeur pour les actionnaires des deux sociétés". Le groupe précisant ne pas être en négociations "concernant la vente de tout ou partie d'eBay".

Le fonds activiste Starboard avait un peu plus tôt dans la journée fait pression sur le Conseil d'eBay en affirmant que la firme devrait se séparer de son activité de petites annonces et mettre en place un plan d'exploitation plus complet et plus agressif pour favoriser une croissance rentable de l'activité principale de "Marketplace". La société basée à San Jose a indiqué qu'elle "examinerait la lettre et les perspectives de Starboard".