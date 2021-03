Kering : un rachat de Richemont évoqué

(Boursier.com) — Kering perd 2,1% à 581,4 euros en ce début de semaine. L'actualité autour du groupe de François-Henri Pinault est marquée par des spéculations autour d'un éventuel rachat de Richemont. Selon le blog 'Miss Tweed', le PDG de Kering a lui-même présenté une offre de rachat en numéraire et en actions au président et actionnaire de contrôle de Richemont, Johann Rupert. Le blog spécialisé précise que ce dernier, insatisfait des conditions offertes par le groupe français, n'a pas soumis l'offre au conseil d'administration de la société helvétique.

Des rumeurs sur un possible rapprochement entre les deux groupes circulent depuis plusieurs années mais elles ont gagné en crédibilité depuis le rachat du joaillier américain Tiffany par LVMH l'an dernier. Interrogé sur le sujet le mois dernier, François-Henri Pinault avait simplement évoqué des "contacts réguliers" en rappelant que Richemont, comme Kering, était un groupe à contrôle familial.

"Une fusion des deux groupes aurait une valeur stratégique énorme et favoriserait les multiples des deux", affirme Luca Solca, analyste chez Bernstein. "Cela dit, je crois que Rupert souhaite toujours que Richemont reste indépendant, comme il l'a dit à plusieurs reprises".

Chez UBS, on estime qu'un rapprochement entre les deux groupes serait rationnel d'un point de vue de stratégique et que le nouvel ensemble serait de taille à rivaliser avec LVMH pour la première place du marché mondial du luxe. De plus, cette information intervient à un moment où Kering devrait "faire travailler son bilan", souligne la banque helvète.