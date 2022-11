Kering : serait en pole position pour racheter Tom Ford

(Boursier.com) — Kering serait proche de doubler Estée Lauder dans la course à la reprise de Tom Ford. Selon les informations dévoilées hier soir par le 'Wall Street Journal', le groupe français serait en discussions avancées pour racheter la marque américaine. Un accord pourrait être conclu prochainement bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'une transaction aura bien lieu, précise le quotidien financier.

Le WSJ avait déjà rapporté, début août, que le fabricant américain de cosmétiques était en pourparlers pour racheter Tom Ford pour 3 milliards de dollars, ce qui aurait pu être la plus importante acquisition jamais réalisée par la société. Estée Lauder serait particulièrement intéressée par l'activité beauté de Tom Ford, avec laquelle elle a un accord de licence de longue date. Mais un accord avec Kering pourrait avoir plus de sens stratégique compte tenu de son expertise dans la mode et les accessoires haut de gamme, souligne le WSJ.

Jefferies estime que l'opération aurait du bon et du moins bon pour Kering. Le positionnement haut de gamme et classique de Tom Ford aiderait Kering à s'établir davantage au sommet du luxe, et une collaboration entre Ford et l'actuel directeur créatif de Gucci pourrait enflammer la marque, explique l'analyste. Mais d'un autre côté, il estime qu'il pourrait y avoir des problèmes de licence et des doutes quant à l'évolutivité de l'entreprise, tandis que le fait de séparer Ford lui-même de la marque risquerait de faire de l'opération un peu plus qu'un projet de vanité pour Kering.