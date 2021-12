JCDecaux : un intérêt pour les actifs européens de Clear Channel ?

(Boursier.com) — JCDecaux cède 2,1% à 22,6 euros en fin de matinée. Au lendemain de l'annonce par Clear Channel d'une revue stratégique de ses actifs européens qui pourrait déboucher sur une éventuelle vente, plusieurs observateurs se demandent si le groupe français pourrait saisir l'occasion pour se renforcer.

Oddo BHF ('neutre') estime par exemple que JCDecaux devrait logiquement étudier cette acquisition alors que la firme dispose des moyens de financer une telle opération (estimée entre 1,5 et 2 Mds$), notamment si elle est partagée avec des partenaires. Il existe un risque réglementaire certain (France et UK) mais la visibilité sur les politiques concurrentielles est assez faible en Europe. La fusion entre TF1 et M6 pourrait ouvrir la voie à des rapprochements sur d'autres marchés comme la communication extérieure. C'est pourquoi une alliance via la création d'un consortium pourrait être une solution pour JCDecaux, en attendant une possible consolidation de l'ensemble pour l'acquisition en direct de quelques actifs clefs selon les conditions réglementaires, souligne le broker.

Aucun calendrier n'a été fixé pour la réalisation de l'examen et la société a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de faire d'autres annonces "jusqu'à ce que le conseil d'administration approuve un plan d'action pour lequel une divulgation supplémentaire est appropriée", a précisé la firme américaine, dont le titre a clôturé en hausse de près de 8% hier soir à Wall Street. Clear Channel avait déjà tenté de céder ses activités internationales fin 2014/début 2015

mais avait dû renoncer faute d'avoir obtenu un prix satisfaisant.