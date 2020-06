Iliad : serait prêt à se lancer dans le fixe en Italie

Crédit photo © Iliad

(Boursier.com) — Après le mobile, Iliad serait prêt à s'attaquer au marché du fixe en Italie. Selon les indiscrétions obtenues par 'Milano Finanza', l'opérateur français est sur le point de signer un accord pour proposer une offre fixe de services internet en Italie via le réseau haut débit d'Open Fiber. "Open Fiber et Iliad discutent depuis plusieurs mois et un accord semble désormais proche", a par ailleurs déclaré une source à Reuters. Une autre a confirmé que les discussions se poursuivaient tout en précisant qu'aucun accord n'avait été conclu pour l'instant.

Selon le quotidien transalpin, il faudra peut-être quelques mois avant qu'Iliad ne commence à opérer sur ce nouveau segment. L'arrivée d'Iliad sur l'internet fixe en Italie accentuerait la pression sur l'opérateur historique Telecom Italia, qui domine toujours le marché mais devra également affronter la concurrence de Sky, filiale de Comcast, qui devrait dévoiler une offre ce mois-ci.

Débarqué il y a deux ans de l'autre côté des Alpes avec une offre mobile à bas prix, Iliad compte désormais près de six millions de clients dans le pays.