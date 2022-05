HSBC travaillerait sur une introduction en bourse de ses activités en Indonésie

(Boursier.com) — HSBC Holdings étudie la possibilité d'une introduction en bourse de sa filiale indonésienne afin de répondre à la forte demande des investisseurs nationaux. Les plans seraient à un stade avancé, selon des personnes proches de la banque citées par 'Bloomberg'. Le géant financier n'a pas encore déposé de demande officielle d'introduction en bourse, mais le régulateur local est au courant de son intention, selon les sources. L'IPO répondrait à une promesse du régulateur de voir HSBC remettre sur le marché boursier son activité indonésienne après avoir pris des mesures en 2015 pour faciliter l'intégration complète du prêteur autrefois connu sous le nom de PT Bank Ekonomi Raharja. L'organisme de surveillance indonésien avait déclaré à l'époque que ce processus prendrait probablement plusieurs années.

HSBC a racheté 88,9% de PT Bank Ekonomi Raharja pour 607,5 millions de dollars en 2008, une opération qui lui a alors permis de presque doubler son réseau d'agences en Indonésie. L'activité locale de HSBC, qui compte désormais plus de 3.000 employés, a enregistré un bénéfice avant impôts d'environ 129 millions de dollars en 2021, selon les rapports de la société. En 2020, elle comptait 69 succursales dans 24 villes. HSBC propose des services de banque commerciale, de banque d'investissement, de patrimoine et de banque personnelle.

HSBC est en train de faire pivoter son activité vers l'Asie, en transférant des milliards de dollars de capitaux et en réalisant de nouveaux investissements tout en vendant et en réduisant les activités non rentables dans d'autres régions. La banque résiste également à la pression de son principal actionnaire, la société chinoise Ping An Insurance Group Co, qui souhaite le voir scinder ses activités asiatiques afin d'améliorer ses rendements.