Groupe ADP : Orly resterait fermé encore plusieurs mois

(Boursier.com) — Il va sans doute falloir attendre plusieurs mois avant de voir l'aéroport d'Orly rouvrir ses portes aux vols commerciaux. La chute du trafic et la très faible reprise attendue au cours des prochaines semaines, en dépit de la saison estivale, devraient permettre à Roissy CDG d'accueillir tous les vols au départ et à destination de la capitale, et ce même dans une configuration réduite. "En conséquence, le deuxième aéroport parisien ne rouvrira probablement pas avant l'automne", indiquait hier 'Les Echos', en citant des sources proches du dossier.

"Afin de faciliter la mise en oeuvre des contrôles sanitaires, ADP envisage même de fermer le terminal A de CDG 2, pour ne garder ouvert que les terminaux 2E et 2F de Roissy-CDG 2", précise le quotidien.

Outre la question relative à vitesse de la reprise du trafic, la grande interrogation du moment reste le calendrier d'ouverture des frontières : "nous devons attendre la réouverture des frontières avant de pouvoir remonter en puissance", explique-t-on chez le gestionnaire des aéroports parisiens. Drôle d'été en vue chez Groupe ADP.