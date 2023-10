Goldman Sachs très mécontent de son partenariat avec Apple ?

(Boursier.com) — Rien ne va plus décidément pour le groupe à la pomme Apple, première capitalisation boursière mondiale. Le dossier avait déjà été chahuté hier lundi à Wall Street sur des analyses faisant état d'un piètre début du nouvel iPhone en Chine. Le New York Post en rajoute une couche, à propos cette fois du partenariat du géant californien de Cupertino avec la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs...

Goldman Sachs serait ainsi mécontent de son partenariat avec Apple, indique le NY Post, précisant que les dirigeants de GS considèreraient les prêts à la consommation de la banque comme une simple distraction de son activité principale. Les personnes travaillant sur le compte Apple souhaiteraient donner au colosse technologique une participation accrue dans la collaboration, peut-être en faisant en sorte qu'Apple serve de prêteur dans le cadre des opérations de cartes de crédit. Citant des personnes proches du dossier, le NYP ajoute que si le programme de carte de crédit d'Apple - pour lequel les associés de Goldman blâment le directeur général David Solomon - n'évolue pas positivement l'année prochaine, Goldman tentera probablement de s'en détourner.

Apple a rappelons-le lancé un compte d'épargne à haut rendement en partenariat avec Goldman Sachs, mais son rendement annuel d'environ 4,15% n'est pas vraiment salué au sein de la banque d'investissement. "Nous n'aurions jamais dû faire ce putain de truc", a ainsi déclaré un associé anonyme de Goldman à ses collègues, selon le Wall Street Journal. Cela aurait été dit juste après le grand lancement du compte d'épargne au siège de Goldman en avril, lorsque la plupart des dirigeants avaient vanté la capacité des utilisateurs d'Apple à obtenir 10 fois le taux d'intérêt moyen national pour les comptes d'épargne.

Goldman a également accepté d'exploiter les cartes de crédit Apple, qui offrent aux utilisateurs jusqu'à 3% de remise en argent sur leurs achats via Daily Cash, et de soutenir l'offre 'acheter maintenant, payer plus tard' de l'entreprise technologique. Bien que l'incursion du fabricant d'iPhone dans le secteur bancaire commercial ait commencé avec un succès certain, avec une collecte d'un milliard de dollars de dépôts quelques jours après son lancement, la fonctionnalité de compte d'épargne d'Apple est depuis tombée en disgrâce, indique le NYP.

De nombreux dirigeants de Goldman seraient d'accord avec les banquiers estimant que l'incursion de l'entreprise dans le crédit à la consommation a été une distraction de son activité principale. Le Wall Street Journal avait déjà rapporté en juin que Goldman avait eu des discussions avec American Express pour que le groupe récupère son accord avec Apple dans les cartes de crédit... Notons que GS publie ses comptes ce mardi à Wall Street. Les opérateurs seront donc particulièrement attentifs aux activités de prêts à la consommation, qui comprennent aussi un partenariat avec General Motors dans les cartes de crédit et la fintech GreenSky, dont Goldman vient de sceller la cession à prix bradé après une acquisition il y a deux ans pour 1,7 milliard de dollars.