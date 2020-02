Go Sport : le groupe suisse Intersport en embuscade ?

(Boursier.com) — Selon le 'JDD', la vente de l'enseigne Go Sport rachetée il y a 12 ans par le groupe Rallye se précise... Intersport serait en effet candidat à la reprise du réseau qui compte près de 120 points de vente.

"En novembre dernier, Go Sport s'était déjà délesté de ses magasins de montagne vendus à Skiset après avoir cédé l'enseigne Courir en mars 2019" rappelle le journal, "mais les 283 ME encaissés n'avaient pas suffi à renflouer le groupe en procédure de sauvegarde depuis 9 mois". La cession de Courir avait été bouclée auprès d'Equistone Partners Europe. L'enseigne regroupait 251 magasins en France (dont 63 sous contrat d'affiliation) et 34 à l'international, dont 4 en Espagne...