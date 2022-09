Generali envisagerait une grosse opération avec Guggenheim Partners

(Boursier.com) — Generali étudierait un accord avec la société d'investissement américaine Guggenheim Partners pour renforcer son activité de gestion d'actifs. Citant ses 'traditionnelles' sources proches du dossier, 'Bloomberg' indique que le premier assureur italien a eu des discussions informelles sur des options allant d'une acquisition complète de l'activité de gestion d'actifs de Guggenheim à un partenariat ou à un investissement stratégique. Generali aurait également envisagé de vendre son unité Banca Generali à Mediobanca pour l'aider à financer un accord potentiel, précisent les sources de l'agence.

Les considérations en sont à un stade précoce, les pourparlers ont repris de manière intermittente et pourraient ne pas aboutir à une transaction. Generali pourrait également chercher une autre option aux États-Unis. "De temps en temps, nous avons des demandes de renseignements et même des discussions avec des tiers qui souhaitent envisager des coentreprises ou qui cherchent à faire des investissements en capital dans notre entreprise", a déclaré le porte-parole du Guggenheim, Gerard Carney. "Nous ne commentons pas ces conversations qui se produisent régulièrement, et souvent plus d'une à la fois".

Dans le cadre de son dernier plan stratégique, le directeur général de Generali, Philippe Donnet, vise à développer la branche de gestion d'actifs du groupe, qui représente moins de 12% de ses bénéfices. Depuis 2017, 'Bloomberg' rappelle que l'assureur a racheté le français Sycomore Asset Management pour renforcer son offre de fonds environnementaux et socialement responsables et Lumyna, une unité de gestion d'actifs alternatifs basée à Londres de Bank of America.

Guggenheim, dont les origines remontent à l'extraction du plomb et de l'argent dans le Colorado à la fin des années 1880, gérait plus de 228 milliards de dollars d'actifs à la fin juin, selon son site Web. Generali Investments gérait pour sa part environ 575 MdsE fin 2021.