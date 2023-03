Ford : des annonces en Espagne

(Boursier.com) — Le constructeur automobile américain Ford prévoit de supprimer 1.100 postes dans son usine située à Valence en Espagne...

Les licenciements, dont ont été informés les syndicats, font partie des ajustements prévus par le groupe dans le cadre de sa gamme de production automobile en Europe. "Ford travaillera de manière constructive avec ses partenaires syndicaux afin de réduire les effets des licenciements sur les employés, leurs familles et la communauté locale" a précisé Ford qui a décidé d'arrêter l'assemblage des monospaces Galaxy et des voitures de type break S-Max à Valence.

L'année dernière, Ford avait déclaré repousser ses investissements dans la production en Europe dans le cadre d'une révision de ses perspectives sur le continent : Le constructeur avait toutefois expliqué qu'il s'en tiendrait à un plan visant à lancer la production de véhicules électriques dans son usine espagnole plus tard dans la décennie...

Le constructeur automobile américain a annoncé dernièrement une perte de 2 milliards de dollars pour l'année écoulée et des résultats trimestriels mitigés, évoquant les coûts et systèmes qui ont affecté ses efforts pour devenir une entreprise plus agile. "Notre performance financière du quatrième trimestre et de l'année dernière n'a pas été à la hauteur de notre potentiel", a expliqué le directeur général Jim Farley. "Dire que je suis frustré est un euphémisme", a ajouté le CEO... Le groupe a gagné 1,3 milliard de dollars, ou 32 cents par action, au quatrième trimestre, contre 12,3 milliards de dollars, ou 3,03 dollars par action, il y a un an...