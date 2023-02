Football : le Qatar vise ManU, les Américains ciblent Everton et Tottenham

(Boursier.com) — La Premier League attire les investisseurs du monde entier. Ce n'est pas nouveau. Mais les choses semblent accélérer en ce début d'année. Manchester United, Everton, ou encore Tottenham pourraient ainsi voir leur tour de table évoluer au cours des prochaines semaines. 777 Partners, qui vient de reprendre le Red Star en France, envisagerait d'investir dans Everton FC. Selon les sources de 'Bloomberg', les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur une offre concrète de la société d'investissement américaine basée à Miami. Cette dernière a déjà investi dans plusieurs clubs de football aux quatre coins de la planète, de de la Belgique en passant par le Brésil et l'Allemagne, où elle a acquis récemment une participation majoritaire dans le Hertha Berlin SC.

Everton est l'un des rares clubs à n'avoir jamais été relégué de la Premier League, la ligue de football la plus riche d'Europe. Mais le club de Liverpool est en grandes difficultés cette saison et sa place dans l'élite du foot anglais est menacée. Tout argent frais injecté dans le club devrait aider Everton à construire un nouveau stade ultramoderne. Everton évolue depuis 1892 à Goodison Park, ce qui en fait l'un des plus anciens terrains réservés spécifiquement au football.

'Bloomberg' avait rapporté le mois dernier que le propriétaire d'Everton, Farhad Moshiri, avait eu séparément des discussions préliminaires sur la vente d'une participation à MSP Sports Capital, une autre firme d'investissement américaine. Mais la société du milliardaire irano-américain Jahm Najafi aurait finalement jeté son dévolu sur Tottenham Hotspur. De quoi faciliter l'arrivée de 777 à Everton ?

Du côté de Manchester United, les investisseurs qataris prépareraient une offre initiale d'environ 5 milliards de livres sterling (6 milliards de dollars) pour racheter les Red Devils. Un consortium comprenant Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien Premier ministre du pays et ancien patron du 'Qatar Investment Authority', mettrait la touche finale à une proposition d'acquisition du club détenu par la famille Glazer. Alors que le marché spécule sur de féroces enchères entre le Qatar et le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, notamment soutenu par Goldman Sachs, le rachat de ManU pourrait déboucher sur la plus importante transaction dans l'histoire du sport professionnel. Le record est pour le moment détenu par un consortium dirigé par l'héritier de la famille Walmart, Rob Walton, qui a déboursé 4,65 milliards de dollars pour mettre la main sur l'équipe de NFL des Denver Broncos.