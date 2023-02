Fnac Darty s'envole sur un éventuel rachat

(Boursier.com) — Fnac Darty accélère soudainement sur la place parisienne avec un titre qui prend plus de 10% à 39,4 euros. Un accès de fièvre à relier à une information de 'BFM Business' qui affirme que Daniel Kretinsky serait prêt à racheter les 24% de Ceconomy dans le distributeur français. Le milliardaire tchèque détient déjà 20% de la Fnac. Le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, et Daniel Kretinsky "s'entendent très bien", assurent plusieurs sources proches des deux hommes, citées par le site d'informations. "Daniel Kretinsky a des ambitions et aimerait que Fnac Darty soit offensive pour réaliser des acquisitions", ajoute un proche du groupe. Le potentiel rachat de Cdiscount est notamment évoqué.

Reste que selon les sources de 'BFM Business', Ceconomy "n'est pas vendeur" malgré plusieurs approches effectuées l'an passé. Dans tous les cas, Fnac Darty souhaiterait sortir de la Bourse. "On réfléchit à plusieurs options", explique ainsi un autre proche de l'entreprise. Les jours de Fnac Darty sur la marché parisien pourraient bien être comptés.