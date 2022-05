Faurecia : étudierait la cession de plusieurs actifs

(Boursier.com) — Faurecia pourrait se séparer de certains actifs 'non essentiels' après avoir finalisé le rachat de l'Allemand Hella GmbH. Selon des personnes au fait de la question citées par 'Bloomberg', l'équipementier automobile travaille avec des conseillers sur l'éventuelle vente de son unité de contrôle des émissions et de la division 'applications spéciales' de Hella. La première pourrait rapporter environ 500 millions d'euros, tandis que la seconde pourrait être valorisée jusqu'à 1 milliard d'euros, selon les sources de l'agence. Les délibérations sont en cours et aucune décision finale n'a été prise.

Faurecia a accepté l'an passé d'acquérir la société spécialisée dans les éclairages dans le cadre d'un accord évalué à 6,7 milliards d'euros. Une opération qui a débouché sur la création du septième fournisseur mondial de l'industrie automobile et a permis à Faurecia de notamment se renforcer dans les composants de véhicules électrifiés et connectés.

Les équipementiers automobiles continuent de remanier leurs activités alors que la transition du secteur vers les voitures électriques équipées de systèmes d'assistance avancés s'intensifie et que plusieurs pays prévoient d'interdire la vente de voitures à moteur à combustion.