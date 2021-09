Eutelsat : Patrick Drahi à la manoeuvre !

(Boursier.com) — Patrick Drahi serait en discussions pour acheter le groupe Eutelsat dans le cadre d'une opération qui verrait l'un de ses véhicules d'investissement prendre le contrôle direct de l'opérateur français de satellites, selon l'agence Reuters qui rapporte plusieurs sources proches du dossier...

Eutelsat aurait repoussé une première proposition jugée insuffisante, mais les discussions resteraient actives, selon ces mêmes sources qui expliquent que "Patrick Drahi a échangé avec les principaux investisseurs d'Eutelsat, dont Bpifrance qui détient 20% de l'opérateur satellite". Le président exécutif d'Altice aurait récemment demandé le feu vert de l'Elysée en vue de la réalisation de ce projet de rachat.

Patrick Drahi n'aurait pas l'intention de fusionner les activités d'Eutelsat avec celles d'Altice...

Eutelsat a publié mercredi soir un communiqué confirmant avoir repoussé une offre de Patrick Drahi. "Eutelsat Communications confirme avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société", a ainsi déclaré l'opérateur français de satellites.

"Les organes de gouvernance compétents d'Eutelsat Communications ont décidé à l'unanimité de ne pas engager de discussions sur la base des termes de cette proposition", a ajouté le groupe.