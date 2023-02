Euronext : grosse acquisition en vue ?

(Boursier.com) — Euronext étudierait l'acquisition de la plate-forme de distribution de fonds Allfunds Group. Selon les sources de 'Bloomberg', l'opérateur boursier européen a eu des entretiens avec les principaux actionnaires de la firme, dont Hellman & Friedman. Un véhicule soutenu par la société américaine de capital-investissement détient environ 34% d'Allfunds, tandis que BNP Paribas est son deuxième plus grand actionnaire avec une participation d'environ 12%, selon les données compilées par l'agence. Toute acquisition de ces participations déclencherait probablement une offre obligatoire sur le reste des actions d'Allfunds cotées à Amsterdam. En hausse de plus de 20%, Allfunds pèse plus de 5 milliards d'euros en Bourse.

D'autres prétendants, y compris des opérateurs boursiers rivaux, ont également examiné l'actif et pourraient encore apparaître comme des soumissionnaires concurrents, selon les sources de l'agence. En 2020, Allfunds, qui travaille avec près de 3.000 groupes de fonds et gère plus de 1.300 milliards d'euros d'actifs, avait suscité l'intérêt du de la Deutsche Boerse. Mais Hellman & Friedman avait finalement choisi d'introduire en bourse Allfunds en 2021 et de conserver une part au tour de table. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude que Hellman & Friedman ou d'autres décideront de vendre leur participation.