Eurazeo pourrait se séparer de Seqens

Eurazeo pourrait se séparer de Seqens







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurazeo compte profiter de la très bonne tenue des marchés et des valorisation élevées des entreprises du secteur de la santé pour céder Seqens. La société d'investissement aurait mandaté JPMorgan pour trouver un acquéreur à cet acteur spécialisé dans la fabrication de principes pharmaceutiques et de produits de chimie de spécialité. Selon les sources de Reuters, Seqens pourrait être valorisé plus de deux milliards d'euros, soit plus de 15 fois les bénéfices attendus, alors que le groupe devrait enregistrer cette année un Ebitda de 150 millions d'euros pour un chiffre d'affaires d'environ 1 MdE.

Selon l'agence, l'ancien Novacap pourrait intéresser des groupes pharmaceutiques comme Recipharm, Lonza, Cambrex et Samsung Biologics ainsi que des fonds de capital-investissement.

Eurazeo a pris, auprès du fonds Ardian, une participation de 67% dans Novacap en 2016 dans le cadre d'une opération valorisant alors le groupe à 654 millions d'euros, dette comprise. Ardian a conservé une participation de 18% dans Seqens, tandis que Mérieux Equity Partners et la direction de la société détiennent le reste du capital.