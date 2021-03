EssilorLuxottica : le rachat de GrandVision serait bientôt autorisé par Bruxelles

Crédit photo © EssilorLuxottica

(Boursier.com) — EssilorLuxottica serait proche d'obtenir le feu vert de Bruxelles pour son projet de rachat de GrandVision. Selon les sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', la Commission européenne pourrait donner son aval à l'opération de 7,2 milliards d'euros dès ce mois-ci, soit bien avant la date limite fixée au 12 avril. Les deux sociétés auraient reçu des réactions positives sur les concessions offertes (vente de magasins à travers l'Europe) afin d'éliminer les chevauchements entre leurs entreprises.

L'UE avait fait part de ses inquiétudes en février 2020 et souhaitait vérifier si EssilorLuxottica tenterait d'augmenter les prix ou de dégrader son offre aux détaillants qui seraient en concurrence avec ses propres magasins et ceux de GrandVision. L'opération a déjà été approuvée sans condition aux États-Unis, en Russie et en Colombie.

Bien qu'EssilorLuxottica continue de voir la raison d'être de l'accord, l'évolution de l'environnement commercial et une bataille juridique ultérieure avec le management du groupe néerlandais ont amené la direction à envisager diverses options, notamment la renégociation du prix ou même le retrait de l'offre, avait indiqué Bloomberg en décembre dernier. Reste que si le fabricant de Ray-Ban venait à renoncer à l'opération, il pourrait être tenu, selon les termes de l'accord, à verser une indemnité de rupture de 400 millions d'euros.

L'achat de la société néerlandaise doit contribuer à consolider la domination d'EssilorLuxottica sur le marché mondial de la lunetterie en ajoutant un réseau de plus de 7.000 magasins dans plus de 40 pays.