Eramet : un gros potentiel ?

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Eramet avance de 1% à 61,3 euros en cette fin de semaine sur le marché parisien... Comme prévu, le premier groupe minier diversifié français a publié une forte baisse de ses résultats annuels 2023, sur fond de prix des métaux en fort recul, explique Stifel. Même si Eramet reste très prudent sur le premier semestre, le broker estime que les résultats du groupe devraient s'améliorer significativement au deuxième semestre grâce à la poursuite de la croissance de la production minière de nickel, de manganèse et de lithium, ainsi qu'à la hausse des prix des métaux. En effet, du fait du nombre croissant de fermetures et d'arrêts de projets, les prix du nickel et du lithium se sont stabilisés et les prix du manganèse commencent à se redresser.

Par ailleurs, Eramet a annoncé négocier la "neutralisation" de 320 millions d'euros de dette contractée par SNL, sa filiale en Nouvelle-Calédonie, auprès de l'État français. Outre la réduction de la dette, cette négociation, si elle est bien menée, pourrait permettre de déconsolider la perte d'EBITDA de 124 ME. Comme évoqué dernièrement par le courtier, Eramet est une société de croissance, mais en termes boursiers elle reste une valeur cyclique dure qu'il convient d'acheter en bas de cycle. Maintenant que les résultats annuels sont connus et que toutes les mauvaises nouvelles semblent intégrées, l'analyse ne pense plus qu'il soit risqué d'investir dans le titre. Compte tenu de ses fondamentaux solides et de la probabilité d'une amélioration des perspectives concernant les prix des métaux, il estime que le titre pourrait doubler au cours des 12 prochains mois...