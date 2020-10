Eramet : Safran suit de près Aubert & Duval

Eramet : Safran suit de près Aubert & Duval







Crédit photo © OPV Style Sedrygue Soungani / Eramet

(Boursier.com) — Aubert & Duval pourrait bien tomber dans l'escarcelle de Safran. Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, n'a en tous cas pas caché ses intentions. Le dirigeant a en effet déclaré ce matin qu'Aubert & Duval était un fournisseur critique pour le groupe aéronautique et que Safran regardait son avenir "avec intérêt"...

Eramet, qui a lancé au mois de juin dernier une revue stratégique détaillée concernant sa filiale spécialisée dans les matériaux à hautes performances, pourrait trouver avec le motoriste et équipementier aéronautique le repreneur idéal. Compte tenu du caractère stratégique de l'entreprise, notamment pour l'industrie aéronautique et spatiale, l'Etat devrait en effet avoir son mot à dire et il est clair que la reprise par un groupe français serait favorisée.

La presse s'est récemment fait l'écho d'une possible alliance entre Safran et Airbus pour reprendre cette société qui a réalisé plus de 640 ME de revenus l'an passé.