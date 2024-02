Eramet : nickel en Nouvelle-Calédonie ?

(Boursier.com) — Le groupe minier Glencore a annoncé qu'il cherchait à vendre sa participation dans Koniambo Nickel SAS (KNS) en Nouvelle-Calédonie. Le management du groupe suisse a aussi précisé qu'il avait suspendu la production de l'usine de traitement de KNS pour une durée de 6 mois, le temps de trouver un nouvel investisseur pour l'entreprise en difficulté...

La France négocie actuellement des mesures pour tenter de sauver le secteur du nickel en Nouvelle-Calédonie et Paris a déclaré la semaine dernière avoir octroyé à KNS une aide d'État d'environ 200 millions d'euros... "Même avec l'aide proposée par le gouvernement français, les coûts d'exploitation élevés et les conditions actuelles très faibles du marché du nickel signifient que KNS reste une opération non rentable", a déclaré Glencore qui lancera prochainement un processus d'identification d'un nouveau partenaire industriel potentiel pour KNS.

Le gouvernement français a pris note de la décision de Glencore et maintiendra son offre envers KNS. "La position du gouvernement reste la même, à savoir que c'est un acteur industriel et non l'État qui doit investir dans KNS et les autres producteurs de nickel de Nouvelle-Calédonie", a précisé Bercy, ajoutant que Paris n'excluait pas à ce stade la possibilité d'un investisseur chinois...

Le groupe minier suisse avait déclaré l'année dernière qu'il ne financerait KNS, dont il détient 49% des parts, que "jusqu'à la fin du mois de février", après y avoir investi des milliards au cours des 10 dernières années...

Eramet en embuscade ?

KNS est une coentreprise de Glencore et de la Société Minière du Sud Pacifique SA (SMSP), cette dernière étant contrôlée par la province nord de la Nouvelle-Calédonie... Les deux autres producteurs de nickel sont la SLN, dans laquelle le mineur français Eramet détient une participation majoritaire, et Prony Resources, dans laquelle le négociant en matières premières Trafigura détient une participation minoritaire.

Le gouvernement français souhaite parvenir à un accord dans les prochaines semaines sur le secteur du nickel en Nouvelle-Calédonie, tandis que l'Etat est toujours en discussion concernant un plan d'aide à la filière. Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle" pour Eramet "si le groupe souhaite continuer à opérer dans la région". De quoi viser un cours de 192 euros en restant à l'achat sur le dossier...