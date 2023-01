Eramet : gros investissement en vue en Indonésie

(Boursier.com) — BASF et Eramet sont en train de finaliser un gros investissement en Indonésie. Les deux groupes prévoient de dépenser jusqu'à 2,6 milliards de dollars pour construire une usine de traitement de nickel dans ce pays d'Asie du Sud-Est visant à répondre à la demande croissante de véhicules électriques.

Le projet, connu sous le nom de Sonic Bay, doit permettre de produire environ 67.000 tonnes de nickel et 7.000 tonnes de cobalt par an, a précisé le ministère indonésien de l'investissement. L'accord entre BASF et Eramet est en phase finale et une décision devrait être prise au cours du premier semestre 2023, selon les autorités indonésiennes, citant le PDG de BASF Martin Brudermüller.

Cette annonce intervient alors que l'Indonésie tente de s'imposer auprès des entreprises mondiales comme une destination privilégiée pour les usines destinées à produire des batteries de véhicules électriques afin d'exploiter les riches ressources en nickel du pays. Le pays abrite déjà une multitude de projets, dont beaucoup sont soutenus par la Chine.