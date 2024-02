Eramet : des "pourparlers très avancés" avec l'Etat au sujet de la SNL

(Boursier.com) — Eramet grimpe de 3% à 61,7 euros après sa publication annuelle ce jeudi... Le groupe minier a au passage annoncé être en "pourparlers très avancés" avec le gouvernement français pour retirer de son bilan plusieurs centaines de millions d'euros de dettes liées à sa filiale de nickel déficitaire, la SLN (Société Le Nickel), en Nouvelle-Calédonie. Les discussions entre le groupe minier et l'Etat français s'inscrivent dans le cadre de négociations plus larges visant à sauvegarder l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, actuellement en difficulté.

Eramet, qui a refusé d'injecter davantage de fonds dans la SLN, vise un accord dans les semaines à venir avec l'Etat pour retirer 320 millions d'euros de la dette de la SLN de son propre bilan, a déclaré à la presse Christel Bories, présidente-directrice générale, sans donner d'autres détails. La dette inclut un nouveau prêt de 60 millions d'euros accordé à la SLN par le gouvernement français ce mois-ci. Ce prêt devrait permettre à la SLN de poursuivre ses activités au moins jusqu'en avril, a précisé la dirigeante lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Au-delà des discussions sur la dette, Eramet reste ouvert à différentes options à plus long terme pour la SLN, a-t-elle ajouté...

Discussions bien avancées

Un porte-parole du ministère français de l'Economie et des Finances a déclaré jeudi que la dette de la SLN faisait partie des questions discutées avec Eramet et que les discussions étaient "bien avancées"...

Dans le cadre de sa publication annuelle, Eramet a indiqué que sa performance financière du premier semestre est attendue nettement en-dessous de celle du S2, compte tenu de la saisonnalité défavorable, mais également de prix de marché qui ne devraient pas rebondir avant la deuxième partie de l'année. Un plan de capex "ambitieux et maitrisé" a été mis en place, de l'ordre de 700 ME à 750 ME, financés par le Groupe en 2024, afin de soutenir la croissance des activités et préparer l'avenir.