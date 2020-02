Engie : 'Jour J' pour Isabelle Kocher

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un conseil d'administration extraordinaire d'Engie a été convoqué ce jeudi pour trancher l'avenir de la directrice générale du géant de l'énergie, Isabelle Kocher. Le ministère des Finances a fait savoir que l'Etat français, premier actionnaire d'Engie, avec quelque 24% du capital, exprimerait sa position lors de ce conseil, dont la tenue a été confirmée par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno le Maire a déclaré mardi que l'Etat prendrait sa décision sur l'avenir d'Isabelle Kocher "uniquement" au regard de critères économiques. Engie devait à l'origine se prononcer fin février sur la reconduction de la dirigeante, en poste depuis 2016 et dont le mandat arrive à échéance en mai prochain...

Les relations entre Isabelle Kocher et Jean-Pierre Clamadieu se seraient cependant dégradées au point de pousser le groupe à accélérer sa décision, ont rapporté certaines sources proches du dossier. Jean-Pierre Clamadieu est pressenti pour prendre la direction générale du groupe au moins jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires, programmée le 14 mai.

Au sommet de l'Etat, qui compte se désengager du capital depuis le vote de la loi Pacte, certains reprocheraient à Isabelle Kocher d'avoir informé trop tardivement le conseil de certaines décisions et orientations stratégiques...

De nombreuses personnalités du monde des affaires et de la politique ont récemment apporté leur soutien à Isabelle Kocher, dont Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Cédric Villani, Aurore Bergé ou encore Yannick Jadot. Ces derniers apprécient particulièrement le virage stratégique que la dirigeante a fait prendre au groupe ces derniers mois en direction des énergies renouvelables.