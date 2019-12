Engie : Isabelle Kocher en danger ?

Engie : Isabelle Kocher en danger ?









(Boursier.com) — L'avenir d'Isabelle Kocher à la tête d'Engie s'écrirait en pointillés. Selon les informations de 'BFM Business', le Conseil d'administration du groupe énergétique se serait montré très critique envers la directrice générale, dont le mandat arrive à échéance en mai prochain. Les membres du conseil d'administration reprocheraient à Isabelle Kocher la composition de son équipe de direction, "pas assez opérationnelle", et sa stratégie, qui se traduirait par un manque de synergies au sein du groupe et une sous-valorisation en bourse. "Un fossé s'est créé entre Isabelle Kocher et le conseil d'administration", a indiqué l'un de ses membres au site d'informations.

Le Conseil pousserait notamment depuis plusieurs mois pour une scission des infrastructures gazières de l'ancien Gaz de France. Une évolution jusqu'ici refusée par Isabelle Kocher... "Les deux décisions sont liées et seront rapidement décidées, précise à 'BFM Business' un proche du groupe. "Il s'agit d'un projet complexe qui nécessite de changer de dirigeant".

Le dernier mot reviendra à Bercy alors qu'Engie reste détenue à hauteur d'environ 24% par l'Etat. Une participation dont le gouvernement souhaiterait se débarrasser au plus vite... Un cours de bourse d'Engie plus élevé faciliterait sans doute les choses.