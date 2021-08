Engie : Altrad reprendrait la filiale Endel, ça se bouscule pour Equans

Engie : Altrad reprendrait la filiale Endel, ça se bouscule pour Equans







(Boursier.com) — Engie serait sur le point de céder sa filiale Endel au groupe Altrad. Selon les informations du 'Figaro', qui cite des "sources concordantes", la société énergétique aurait obtenu le feu vert de l'Etat pour se séparer de sa filiale dédiée à la maintenance industrielle et nucléaire. Compte tenu des difficultés d'Endel, la transaction se ferait à 'prix négatif'.

Toujours du côté des cessions, les candidats à la reprise d'Equans, l'activité de services multitechniques d'Engie, ne manquent pas. Outre Eiffage, Spie, et d'éventuels fonds, Bouygues a indiqué hier qu'il tentera seul de mettre la main sur ces activités qui emploient près de 74.000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires global compris entre 12 et 13 milliards d'euros (chiffres de 2019) et un résultat opérationnel courant de 350 à 450 MdsE. "Nous déposerons notre offre début septembre et n'aurions pas à réaliser d'augmentation de capital pour la financer", a déclaré Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues. Jusqu'ici, une alliance avec le fonds Apollo était évoquée.

Equans rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux (facility management).

Fin juillet, lors de la présentation de ses comptes semestriels, Engie a fait état d'un "intérêt fort" pour Equans et indiqué qu'il devrait être en mesure de fournir "des informations actualisées" au second semestre, la finalisation de l'opération étant envisagée en 2022. Engie est engagé dans un vaste programme de cession d'actifs, de 9 à 10 milliards d'euros sur la période 2021-2023, censé lui permettre de simplifier son profil et d'accélérer son développement dans les renouvelables.