Energie : nouvelles spéculations autour d'EDF et d'Engie

(Boursier.com) — EDF sera encore une fois particulièrement suivi ce mercredi alors que la spéculation autour de l'avenir de l'électricien national bat son plein. Ce matin, 'BFM Business' croit savoir que le gouvernement prépare un 'plan B' visant à recentrer l'entreprise sur le nucléaire et les barrages. Selon plusieurs sources proches des pouvoirs publics citées par le site d'informations, "ce schéma s'appuie d'abord sur la nationalisation d'EDF", puis sur "une vente des activités d'énergies renouvelables d'EDF". Une cession qui pourrait rapporter environ 15 milliards d'euros à EDF et lui permettrait "de financer la construction des six EPR", explique un ancien dirigeant d'EDF à 'BFM'.

Si aucune décision n'a été prise, l'Etat serait prêt à étudier diverses options encore peu imaginables il y a quelques mois, contexte mondial oblige. Et Engie pourrait bien profiter de cette refonte d'EDF pour récupérer les activités renouvelables de l'électricien alors que l'Elysée "souhaite baisser de deux tiers les importations de gaz russe d'ici la fin de l'année et s'en passer d'ici 2027". "Si elles étaient à vendre, nous serions évidemment très intéressés", assure une source proche du groupe, qui dispose d'un petit trésor de guerre après ses dernières cessions.

Quelle que soit la décision finale retenue, les cartes sont dans les mains de l'Etat, actionnaire principal des deux géants français de l'énergie. L'Elysée qui devra également composer avec les demandes de Bruxelles.