Energie : ENI devancerait TotalEnergies dans la course au rachat de Neptune Energy

(Boursier.com) — La rumeur d'un rachat de Neptune Energy par le géant italien Eni est de retour dans les salles de marché. Selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', un accord pourrait être dévoilé dès cette semaine. Eni, qui aurait devancé d'autres prétendants, dont TotalEnergies, offrirait environ 5 milliards de dollars pour reprendre ce producteur de gaz et de pétrole détenu par Carlyle Group et CVC Capital Partners ainsi que par le fonds souverain chinois CIC. Aucune décision finale n'a été prise et le calendrier de l'accord pourrait évoluer, selon les sources de l'agence, qui précisent que les pourparlers pourraient encore tomber à l'eau.

Eni a Neptune sur son radar depuis au moins la fin de l'année dernière alors que la société cherche à développer son activité de gaz naturel. Formé en 2015 par l'ancien patron de Centrica, Sam Laidlaw, Neptune possède plusieurs opérations pétrolières et gazières offshore au Royaume-Uni, en Norvège et aux Pays-Bas, où il affirme être le plus grand producteur de gaz dans la partie néerlandaise de la mer du Nord. Neptune produit environ 130.000 barils équivalent pétrole par jour, dont trois-quarts de gaz.