Élections : cybermenaces en perspective

(Boursier.com) — Dimanche se tiendra le premier tour de la douzième élection présidentielle de la Ve République. "Le prochain président de la République jouera un rôle de premier plan sur la scène internationale et pourrait donc être une cible pour les pirates informatiques" estime le groupe Mandiant qui rappelle que lors de la dernière présidentielle du printemps 2017, Emmanuel Macron a été ciblé par un groupe APT russe, 'Sandworm Team'.

"La fuite de plus de 20.000 emails liés à sa campagne, surnommée MacronLeaks, a eu lieu deux jours seulement avant le vote du second tour... Des activités suspectes de désinformation en Russie ciblant les élections européennes avaient également été détectées plus tôt dans la même année. Sur la base de notre compréhension historique de l'activité des menaces entourant les élections passées, non seulement en France, mais aussi dans d'autres grandes économies occidentales, y compris les États-Unis, il ne serait pas surprenant de voir une activité similaire cette fois-ci... Après son élection, le prochain président(e) devra continuer à protéger le pays contre les cybermenaces. Avec les événements qui se profilent à l'horizon, comme les Jeux olympiques de 2024, la France sera au centre de l'attention sur la scène mondiale.

Le nouveau chef de l'Etat devra donc s'attaquer de front à ces défis : protéger les biens de l'État, les institutions et les citoyens, mais aussi soutenir et promouvoir les projets d'éducation qui permettront à la France de faire du cyber un moteur de croissance dans les années à venir... Il ou elle devra donc avoir conscience que la cybersécurité est un véritable enjeu pour ce futur quinquennat, un enjeu géopolitique de stabilisation des institutions et d'influence dans le monde et un enjeu de croissance, de réduction du chômage et de transformation de notre société" conclut l'établissement.