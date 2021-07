Eiffage : intéressé par Equans ?

(Boursier.com) — Eiffage devrait se porter candidat au rachat de la nouvelle entité de services multi-techniques créée par Engie, Equans, dans le cadre du processus d'enchères mis en place pour l'opération, ont indiqué plusieurs sources à l'agence Reuters. Eiffage s'ajouterait ainsi à une longue liste de candidats potentiels à la reprise d'Equans, qui pourrait aussi intéresser Bouygues et Spie, ainsi que des fonds d'investissement tels que PAI Partners, Bain Capital, CVC, EQT, Apollo ou encore Carlyle...

Eiffage se lancerait seul dans le rachat d'Equans et l'opération lui permettrait de plus que quadrupler le chiffre d'affaires de ses activités "Energies et services", qui passerait de 4 milliards d'euros en 2020 à près de 17 milliards d'euros.

Engie a annoncé le mois dernier qu'il allait étudier ses options de vente d'Equans, dont les activités rassemblent une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux.

Selon des sources rapportées par Reuters, Engie attend les premières offres de rachat d'Equans au mois de septembre, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser la société entre 5 et 6 milliards d'euros...