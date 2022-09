EDF : un dirigeant de Schneider Electric à la tête du groupe ?

(Boursier.com) — EDF pourrait dissocier les fonctions de président et de directeur général. Alors que le nom du successeur de Jean-Bernard Lévy à la tête de l'énergéticien devrait être connu dans les prochains jours, 'Le Figaro' croit savoir que le gouvernement favoriserait cette séparation "afin de permettre au directeur général de se concentrer pleinement sur les sujets opérationnels, stratégiques en ces temps de crise énergétique". Luc Rémont, actuellement à la tête de l'international chez Schneider Electric, serait perçu comme favori pour occuper ce poste.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, a indiqué ce matin sur 'BFMTV' : "nous avons arrêté notre choix sur un certain nombre de noms, j'ai soumis ces noms à la Première ministre et au président de la République, qui décideront dans les prochains jours qui dirigera EDF". L'Etat et l'actuel PDG de l'électricien français, Jean-Bernard Lévy, ont pris début juillet la décision conjointe de lancer le processus de succession de ce dernier à la tête du groupe, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, évoquant l'horizon de "la rentrée prochaine".