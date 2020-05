EDF : rassuré ?

Crédit photo © Pool New / EDF

(Boursier.com) — Non, aucune augmentation de capital n'est pas envisagée à l'heure actuelle chez EDF ! "Le groupe dispose d'une position de liquidités très solide avec à fin 2019 plus de 22 milliards et 10 milliards d'euros disponibles au-delà sous forme de lignes de crédit, il n'y a donc pas d'urgence financière", a tenu à souligner le patron du groupe, Jean-Bernard Lévy, lors de l'assemblée générale des actionnaires, qui se tenait à huis clos. "Nous ne sommes en rien en discussion aujourd'hui avec le gouvernement sur une augmentation de capital", a-t-il ajouté... Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan ne vise plus qu'un cours de 15,5 euros, contre 20 euros précédemment, mais tout en restant à 'surpondérer' sur le dossier. Le titre remonte de 1,5% ce jeudi à 7,13 euros en Bourse de Paris.

Rappelons que le groupe a dû renoncer ces dernières semaines à ses objectifs pour 2020 et 2021 et a prévenu que la production nucléaire française devrait s'établir cette année à son plus bas niveau depuis trente ans, laissant craindre que la société risquait de devoir être renflouée par l'Etat, qui détient 83,6% du tour de table. Des inquiétudes qui sont donc "injustifiées" selon Jean-Bernard Lévy...