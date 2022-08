EDF : MRG devrait être vendu en septembre

(Boursier.com) — Madrilena Red de Gas (MRG) devrait changer de propriétaires. Selon 'Reuters', qui cite trois sources proches du dossier, les actionnaires du principal réseau espagnol de gaz naturel s'apprêtent à le mettre en vente au mois de septembre et espèrent récolter jusqu'à deux milliards d'euros. EDF, via sa filiale EDF Invest, détient 20% de MRG. Le fonds de pension néerlandais PGGM et le fonds souverain chinois Gingko Tree Investment figurent également au tour de table.

Les actionnaires ont engagé RBC Capital Markets pour effectuer un examen stratégique de la société, qui exploite 6.196 km d'infrastructures à Madrid, avait indiqué l'agence en mars dernier. MRG a généré 126 millions d'euros de cash-flow libre en 2021. Les concurrents espagnols de MRG, à savoir Nortegas et Redexis, deuxième et quatrième plus grandes sociétés de distribution de gaz de l'autre côté des Pyrénées, pourraient faire une offre, selon deux des sources de l'agence.