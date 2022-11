EDF : le prix de l'OPA relevé à au moins 15 euros par titre ?

(Boursier.com) — EDF pointe en légère hausse (+0,2%), proche des 12 euros, alors que plusieurs fonds américains ont demandé à l'Autorité des marchés financiers de recommander une hausse du prix pour les actionnaires minoritaires dans le cadre de l'OPA de l'Etat visant à sortir la société de la cote. Selon le 'Financial Times', qui évoque une lettre qu'il a pu consulter, le fonds spéculatif TIG Advisors a demandé au régulateur français de se prononcer pour une augmentation du prix de l'offre à 15,80 euros par action, tandis que d'autres actionnaires souhaitent que le prix soit augmenté à au moins 15 euros.

L'Etat français s'apprête à racheter les 16% qu'il ne détient pas encore dans EDF, alors que le groupe énergétique est aux prises avec de multiples arrêts de ses réacteurs nucléaires et se prépare à construire de nouvelles centrales pour le moins coûteuses. EDF a réduit la semaine dernière ses prévisions de production nucléaire pour la quatrième fois cette année.

Les fonds ont fait valoir que les informations sur l'impact des décisions gouvernementales de ces dernières années sur les finances d'EDF étaient insuffisantes et n'ont pas été prises en compte par un cabinet de conseil indépendant engagé par le groupe pour examiner l'offre. Ils ont également demandé des modifications sur les conditions de l'appel d'offres et à la manière dont les offres sont collectées.

"Les actionnaires minoritaires sont contraints de vendre au pire moment de l'histoire d'EDF", a déclaré au FT Martine Faure, représentante de la CGT et présidente de deux fonds d'actionnariat salarié. L'actionnaire activiste français CIAM, qui détient moins de 1% d'EDF, a également critiqué le processus. "Il est clair que le prix n'est pas adéquat quand on voit comment l'Etat est intervenu et a fait chuter le cours de l'action", a indiqué Catherine Berjal, co-fondatrice du CIAM. "C'est l'AMF qui devrait désigner un expert indépendant pour examiner l'offre, et non EDF".

Preuve de ce mécontentement des actionnaires-salariés, ces derniers s'apprêtent à assigner EDF en justice. Selon les informations de 'Libération', "les actionnaires salariés assigneront, ce lundi après-midi, le géant de l'énergie à un référé d'heure à heure, dont l'audience se tiendra à 14h30, pour demander la suspension du dernier conseil d'administration validant notamment le prix de rachat des actions fixé à 12 euros par l'Etat".

Le feuilleton se poursuit donc alors que l'AMF doit rendre son avis sur l'offre demain.