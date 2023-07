Dassault Aviation : l'Inde devrait annoncer un énorme contrat

(Boursier.com) — La Défense française devrait largement profiter de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en France cette semaine. L'agence indienne ANI, citant des sources, a indiqué hier que le ministère indien de la Défense avait donné son feu vert à l'achat de 26 avions Rafale et trois sous-marins Scorpène à la France. Ces contrats doivent néanmoins encore être validés par l'organe chargé des achats dans le secteur de la défense puis par le gouvernement, précise ANI. 'Bloomberg' évoque pour sa part une commande de près de trois douzaines de chasseurs Rafale-Marin destinés à l''INS Vikrant', le nouveau porte-avions fabriqué localement de la marine indienne. Le Premier ministre indien est l'invité d'honneur de la France pour le 14 juillet. Il doit rencontrer à plusieurs reprises Emmanuel Macron lors de sa visite de deux jours.

L'appareil de Dassault Aviation aurait donc été privilégié par New Dehli au chasseur F/A-18 Super Hornets (Block III) de Boeing qui était également en course pour obtenir le contrat indien. La décision d'acheter à la France reflète la volonté du gouvernement d'approfondir son engagement au-delà de Washington alors que l'Inde a signé, le mois dernier, une série d'accords de défense avec les États-Unis lors de la première visite d'État de Modi. La proximité croissante entre Moscou et Pékin a permis à N.Modi de positionner l'Inde comme un partenaire de choix en Asie pour Washington et ses alliés.

La Défense indienne connait déjà bien le Rafale puisque le sous-continent avait acheté 36 avions de combat en 2015 pour environ 7,9 milliards d'euros. Le motoriste Safran et la société indienne Hindustan Aeronautics Limited vont également créer une coentreprise pour produire des moteurs pour des hélicoptères fabriqués localement qui remplaceront une flotte russe vieillissante, selon des personnes proches du dossier citées par l'agence. Un premier accord a été signé l'année dernière. N.Modi et E.Macron discuteront également de la production de moteurs pour les chasseurs bimoteurs en cours de développement en Inde, d'appareils supplémentaires pour l'armée de l'air et de réacteurs nucléaires pour une nouvelle centrale électrique dans l'État occidental du Maharashtra, selon l'agence.