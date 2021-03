Danone : Emmanuel Faber écarté de la présidence ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Danone aurait élu dimanche soir l'administrateur Gilles Schnepp à sa présidence, écartant de ce poste l'ancien PDG Emmanuel Faber, rapporte 'Le Figaro' sur son site internet ce lundi.

Engagés dans une bataille contre la direction dont ils critiquent ouvertement la gestion, rappelons que le fonds activiste Bluebell et la société d'investissement Artisan Partners avaient déjà obtenu début mars la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

Le Conseil avait également décidé de nommer Gilles Schnepp Vice-Président, aux côtés de Cécile Cabanis, et de confier avec effet immédiat les responsabilités d'Administrateur référent et de Président du Comité de Gouvernance à Jean-Michel Severino.

Le groupe Danone a subi de plein fouet l'an dernier les effets de la crise du coronavirus, qui a lourdement pénalisé sa division Eaux et pesé sur ses marges. Le groupe a lancé en novembre un plan prévoyant la suppression d'environ 1.500 à 2.000 postes dans ses sièges mondiaux et locaux.