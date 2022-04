Crédit Agricole viserait les activités d'assurance de Banco BPM

(Boursier.com) — Le Credit Agricole ne chercherait pas à prendre le contrôle de Banco BPM. En revanche, il souhaiterait récupérer les activités d'assurance de la troisième banque italienne, dont il a dernièrement acquis 9,18% du tour de table. Selon les sources de 'Bloomberg', l'établissement financier serait prêt à concurrencer Axa et d'autres prétendants potentiels pour prendre une participation majoritaire dans cette activité, une fois que le prêteur italien aura mis la main sur plusieurs entreprises locales d'assurance dont il partage la propriété avec des partenaires.

Alors que le Crédit Agricole souhaiterait engager des discussions exclusives sur les activités d'assurance de BPM, évaluées à environ 1,5 milliard d'euros, le groupe transalpin est susceptible d'entamer un processus formel impliquant également d'autres acteurs intéressés, ont précisé les sources de l'agence. Des pourparlers bilatéraux entre le Crédit Agricole et Banco BPM soulèveraient en effet des questions réglementaires sur les transactions "avec des parties liées".

La banque verte aurait déjà eu des contacts informels avec Banco BPM plus tôt cette année au sujet de la division en question et l'annonce d'une prise de participation dans la firme basée à Milan serait avant tout destinée à décourager ses rivaux de chercher à aller plus loin, selon l'agence. En début de semaine, 'Bloomberg' affirmait qu'Axa menait des discussions préliminaires avec le groupe italien en vue d'acquérir une participation majoritaire dans ses activités d'assurance. Une bataille franco-française pourrait bien avoir lieu de l'autre côté des Alpes.