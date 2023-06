Crédit Agricole pourrait s'offrir Degroof Petercam

(Boursier.com) — Après l'Italie, la Belgique ? Le Crédit Agricole serait bien placé pour racheter le groupe belge de gestion de fortune et de banque d'investissement Degroof Petercam. Selon les sources des 'Echos', la banque verte aurait été désignée comme finaliste des enchères, au même titre que ABN Amro et "une ou du processus de même que des fonds d'investissement, précise le quotidien financier. Degroof Petercam serait valorisée plus de 1 milliard d'euros. "Certains font même monter la fourchette à près de 2 milliards". Des remises d'offres définitives seraient attendues avant le mois d'août, ajoute le journal.

"Avec 71 milliards d'euros d'actifs, 559 millions de produit net bancaire et 1.469 personnes, Degroof pourrait venir renforcer la franchise de gestion de fortune et de patrimoine en France" du Crédit Agricole.