Crédit Agricole : Olinn en ligne de mire ?

(Boursier.com) — Le Crédit Agricole aurait proposé plus de 100 millions d'euros pour racheter Olinn, spécialiste de la location automobile et d'équipements informatiques, selon le journal 'Les Echos' qui souligne que le groupe, qui génère 175 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, adresse environ 5.300 clients professionnels en Europe pour financer à la fois leur matériel informatique, leurs mobiles, leurs équipements médicaux et la gestion de leur parc automobile.

Crédit Agricole, particulièrement intéressé par le marché du crédit-bail, aurait offert plus de 100 millions d'euros via Lixxbail, la marque de son pôle de leasing, écrivent 'Les Echos' en citant des sources proches du dossier...