Crédit Agricole : l'intérêt pour Banco BPM semble se confirmer

(Boursier.com) — Les rumeurs autour d'un intérêt du Crédit Agricole pour une acquisition en Italie semblent se préciser. A en croire le quotidien 'Il Messaggero', la banque verte et Banco BPM ont signé un accord de confidentialité en vue de discussions formelles sur un éventuel rapprochement. Le journal précise que cet accord fait suite à des discussions au plus haut niveau qui se sont tenues entre le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, et le patron du Crédit agricole, Philippe Brassac.

Le Crédit Agricole est déjà très présent en Italie, où il exerce des activités de banque de détail, de banque d'affaires et de banque d'investissement. Le groupe s'est développé depuis 2007 de l'autre côté des Alpes avec des acquisitions dans la gestion d'actifs et la banque de détail et est désormais la septième banque locale en termes d'actifs totaux. Il compte plus de 3,5 millions de clients. Le Crédit Agricole possède d'ailleurs une coentreprise de crédit à la consommation avec Banco BPM.

Alors qu'il aurait également envisagé la possibilité de se rapprocher de Creval, le groupe français aurait donc finalement jeté son dévolu sur Banco BPM, issu de la fusion du Banco Popolare et de Banca Popolare di Milano en 2017.