Casino : pourrait combiner ses activités de vente au détail en France avec Teract

(Boursier.com) — Retour de la spéculation autour de Casino. A en croire les sources, toujours bien informées de 'Bloomberg', le propriétaire de Monoprix et Géant pourrait combiner ses activités de vente au détail en France avec Teract, le groupe de distribution alternative de Moez-Alexandre Zouari soutenu par Xavier Niel. Casino, qui pèse environ 1,2 milliard d'euros en Bourse, chercherait à obtenir une participation majoritaire dans l'entreprise combinée avec Teract, elle-même valorisée près de 450 ME.

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et Casino pourrait renoncer à un accord ou poursuivre des discussions avec un autre partenaire, précise l'agence. La dernière réorganisation juridique des activités de distribution alimentaire en France de Casino, avec le regroupement de toutes ses marques sous une seule holding, va en tous cas dans le sens d'une telle opération.

Teract est issu du rapprochement d'InVivo Retail, filiale du groupe InVivo et pôle de distribution spécialisé dans la jardinerie, l'animalerie et l'alimentation, avec 2MX Organic, un 'Special Purpose Acquisition Company' (SPAC) lancé par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

Le blog 'Betaville' évoquait hier des rumeurs du marché selon lesquelles Casino envisageait de fusionner certaines de ses activités de vente au détail avec un autre acteur que Teract...